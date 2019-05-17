Дмитрий Песков прокомментировал американские санкции против батальона "Терек"

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-17T13:28:50+03:00

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В Кремле говорят, что санкции США против чеченского батальона СОБР "Терек", так или иначе, требуют применения принципа взаимности и ответа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Так или иначе, безусловно, соблюдается принцип взаимности, который, конечно же, требует определенных контрмер на подобные деструктивные меры, - заявил Песков. - В любом случае, принцип взаимности будет соблюден. Также будут преследоваться собственные национальные интересы. Все будет делаться только в собственных национальных интересах Российской Федерации.

США ввели ранее санкции против спецотряда "Терек" и пяти граждан РФ, включая командира "Терека" Абузайда Висмурадова и Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют причастным к убийству оппозиционного политика.

ИСТОЧНИК KP.RU