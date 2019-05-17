В Ставропольском крае за 5 лет построят не менее 12 школ
И заменят крышу в 100 образовательных учреждениях
Изменить размер текста:
В Ставропольском крае с 2013 года заработали 48 новых детсадов, теперь же в планах - строительство 26 детсадов-яслей. Предполагается, что к концу 2021 года появятся 3,5 тысячи новых мест для маленьких воспитанников возрастом до 3 лет.
- За следующие 5 лет предстоит построить не менее 12 школ. Планируется также заменить кровли в 100 объектах образования. Отремонтировать и переоборудовать 150 школьных спортзалов, - добавили в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова. - Также продолжится работа по замене ветхих окон, ремонту кровель. Стартовала программа по обустройству школьных дворов.
ИСТОЧНИК KP.RU