В Ставропольском крае за 5 лет построят не менее 12 школ

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-17T13:46:49+03:00

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В Ставропольском крае с 2013 года заработали 48 новых детсадов, теперь же в планах - строительство 26 детсадов-яслей. Предполагается, что к концу 2021 года появятся 3,5 тысячи новых мест для маленьких воспитанников возрастом до 3 лет.

- За следующие 5 лет предстоит построить не менее 12 школ. Планируется также заменить кровли в 100 объектах образования. Отремонтировать и переоборудовать 150 школьных спортзалов, - добавили в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова. - Также продолжится работа по замене ветхих окон, ремонту кровель. Стартовала программа по обустройству школьных дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU