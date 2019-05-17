В Махачкале поставили памятник Петру I

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-17T16:22:44+03:00

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Глава Дагестана Владимир Васильев и командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук в пятницу открыли памятник Петру Первому на территории военного городка флотилии в Махачкале/

Памятник представляет собой бронзовый бюст Петра Первого, который установлен на гранитном постаменте перед зданием штаба Каспийской флотилии в Махачкале. Авторами монумента являются заслуженный художник РФ, народный художник Дагестана Али Магомедов и его сыновья - скульптор Магомед, художник Шамиль и архитектор Тимур Магомедовы.

Это второй памятник Петру Первому в Махачкале, который до 1921 года назывался Порт-Петровском, - в память о пребывании в этих местах Петра Первого в 1722 году во время Персидского похода. Первый памятник был установлен в 2006 году в центральной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU