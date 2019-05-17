В цифровых каналах Сбербанка клиенты совершают 67% платежей

СЕГОДНЯ 18:14 2019-05-17T18:14:08+03:00

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Доля платежей, совершаемых в цифровых каналах Сбербанка на Юге и Северном Кавказе, достигла 67%. Общее количество платежей во всех онлайн и оффлайн-каналах за 4 месяца 2019 года составило 183 млн, что на 14% больше чем за аналогичный период прошлого года.

С января по апрель 2019 года клиенты совершили через каналы Сбербанка платежей (ЖКХ, телекоммуникационные услуги и бюджетные платежи) на сумму более 63,3 млрд рублей. За год этот показатель увеличился на 21%.

Одним из важных направлений платежного бизнеса Сбербанка является развитие сервисов, которые позволяют клиентам экономить время на совершении регулярных операций.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

- Объем платежей и переводов стабильно растет в течение последних лет. В настоящее время каждый 3-й платеж за ЖКХ проводится в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, каждый 15-й - с помощью услуги Автоплатеж. Основная причина таких результатов - ориентация на потребности клиентов и стремление предложить лучшие сервисы, которыми приятно и удобно пользоваться. Мы берем на себя все сложности и рутину проведения регулярных платежей, оставив клиентам возможности контроля.

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ИСТОЧНИК KP.RU