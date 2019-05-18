Судья из Грозного подал в суд на СМИ, требуя опровергнуть, что он списал Чечне долги за газ

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-18T15:53:53+03:00

Игорь Дауркин утверждает, что он не принимал такого решения

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Судья Заводского районного суда Грозного Игорь Дауркин подал в Савеловский, Таганский, Симоновский, Чертановский и Дорогомиловский районные суды Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Дауркин считает, что СМИ его оклеветали, написав, что именно он принял решение о списании Чеченской Республике долгов за газ в размере 9 млрд. рублей.

С издания "Свободная пресса" Дауркин, помимо опровержения информации, требует взыскать 5 млн рублей компенсации, с издания "Капитал страны" - 10 млн рублей, столько же - с "Мейл.ру", которая также должна на первой странице жирным темным шрифтом опубликовать опровержение инофрмации о том, что Дауркин принял такое решение.

Также иски поданы к изданиям "Энергоконверктор" и "Новый взгляд".

Напомним, в январе районный суд Грозного принял решение о списании с жителей республики 9 млрд рублей долгов за газ перед ПАО "Газпром". ПО мнению прокуратуры республики, подавший соотвествующий иск, долги невозможно было взыскать, а их наличие вызывало в обществе социальную напряженность. Согласно картотеке суда, решение принял судья Ахмед Имаев, а не Игорь Дауркин.

ИСТОЧНИК KP.RU