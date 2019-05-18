"Детям войны" на Ставрополье выплатят 790 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-18T17:43:01+03:00

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Дума Ставропольского края утвердила закон, согласно которому все, кто в регионе получил статус "ребенок войны", получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Статус на сегодняшний день получили в крае 158 тысяч человек. Это означает, что на выплаты из бюджета Ставрополья будет потрачено 790 млн рублей.

В следующем году сумма выплат будет пересмотрена. В сторону уменьшения или увеличения - пока неизвестно. Напомним, что статус "ребенок войны" может получить любой житель края, которому не исполнилось 18 лет до 3 сентября 1945 года.

ИСТОЧНИК KP.RU