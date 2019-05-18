В Махачкале эвакуировали мечеть
Неизвестный сообщил, что она заминирована
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В Махачкале на проспекте Имама Шамиля эвакуировали прихожан мечети. Виной тому стал звонок неизвестного, сообщившего что в мечети заложена бомба.
- Были эвакуированы не только все прихожане мечети, но и люди, живущие в домах поблизости от нее, - сообщили "КП" в МВД по республике Дагестан. - На место прибыли кинологи с собаками, однако в результате обследования помещений мечети никаких взрывных устройств обнаружено не было.
Злоумышленника, сообщившего ложную информацию, ищет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU