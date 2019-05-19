Нурмагомедов и Кадыров простились с погибшей в ДТП учительницей, преподававшей отцу и детям главы Чечни

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-19T08:13:40+03:00

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В Чечне Рамзан Кадыров проводил в последний путь учительницу своего отца и детей Веру Дерябину, которая погибла 17 мая в Краснодарском крае в ДТП. Церемония прощания прошла в селе Хоси-Юрт. На похороны выразить соболезнования близким приехали также российский боец Хабиб Нурмагомедов с отцом.

- Я выражаю искреннее соболезнование сыну Веры Афанасьевны - советнику президента России, дорогому брату Абубакару Эдельгериеву, родным и близким. Вера Афанасьевна отдала всю свою сознательную жизнь обучению детей в нашем родном селе Хоси-Юрт. Её учениками были наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, мы с Медни Мусаевной и целые поколения жителей Хоси-Юрта. Вера Афанасьевна была не просто учительницей, а опытнейшим педагогом, которая любила всех учащихся, как своих родных, - написал у себя на странице в социальной сети глава Чечни.

Рамзан Кадыров похоронил учительницу, которая преподавала его детям .

ИСТОЧНИК KP.RU