2019-05-19T11:38:51+03:00
Происшествия

На Ставрополь обрушится град

Срочное сообщение передает региональное МЧС
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе, по сообщению от регионального МЧС, ожидается град.

- По информации Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 19 мая, и в ночь на 20 мая 2019 года местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20 м/с, - предупреждают спасатели.

Администрация города просит жителей подготовиться ко встрече со стихией, а водителей - воздержаться на это время от поездок.

- Пешеходам рекомендуем соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них, а населению - быть внимательными при нахождении на улице, не стоять под рекламными щитами, стройками, линиями электропередач, высотными сооружениями и деревьями, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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