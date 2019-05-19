2019-05-19T12:28:26+03:00
Происшествия

На Ставрополье объявили в розыск пропавшего Александра Ананьева

Почти месяц назад мужчина вышел из дома в Лермонтове и не вернулся
Евгения СОКОРЕВА
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Александр Ананьев. Фото: пресс-служба МВД СКАлександр Ананьев. Фото: пресс-служба МВД СК
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Житель города Лермонтов Ставропольского края ушел из дома и больше не возвращался. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального МВД, Александр Ананьев пропал 23 апреля.

- На вид 60 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы седые, имеются теменные и лобные залысины, носит усы, брови дугообразные, глаза карие, спинка носа выпуклая, подбородок выступающий, уши прилегающие, - описали пропавшего полицейские. - Из особых примет - шрам на животе с правой стороны.

Мужчина был одет в джинсовую голубую бейсболку, джинсовую куртку также голубого цвета, синие джинсовые брюки. Обут в коричневые туфли. При себе имел мобильный телефон "Philips Xenium", цепочку серебряную широкого плетения, перстень с белым фианитом, часы из белого металла на кожаном коричневом ремешке.

- Если вам известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просим сообщить в Отдел МВД России по городу Лермонтову по адресу: город Лермонтов, улица Патриса Лумумбы, 3, либо по телефону дежурной части (87935) 3-98-23, 02 или 102 (с мобильного), - обращаются за помощью правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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