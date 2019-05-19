В двух спальных районах Ставрополья появятся скверы
В Ставрополе по программе формирования городской среды создадут два сквера в спальных районах на улице 50 лет ВЛКСМ и проспекте Юности. Как говорят в пресс-службе городской администрации, работы проведут в 2019 году.
- Обе территории достаточно обширны – 12 и 15 тысяч квадратных метров. Поэтому проектировщики постарались разбить каждый сквер на несколько зон: активного отдыха, спокойного времяпрепровождения и детских развлечений, - добавляют в ведомстве.
В скверах установят лавочки, сделают фонтаны, посадят деревья и разобьют клумбы. А для удобства автолюбителей построят парковку. Работы обещают завершить до 1 августа этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU