2019-05-19T15:54:26+03:00
Общество

В двух спальных районах Ставрополья появятся скверы

Один - на улице 50 лет ВЛКСМ, другой - на проспекте Юности
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе по программе формирования городской среды создадут два сквера в спальных районах на улице 50 лет ВЛКСМ и проспекте Юности. Как говорят в пресс-службе городской администрации, работы проведут в 2019 году.

- Обе территории достаточно обширны – 12 и 15 тысяч квадратных метров. Поэтому проектировщики постарались разбить каждый сквер на несколько зон: активного отдыха, спокойного времяпрепровождения и детских развлечений, - добавляют в ведомстве.

В скверах установят лавочки, сделают фонтаны, посадят деревья и разобьют клумбы. А для удобства автолюбителей построят парковку. Работы обещают завершить до 1 августа этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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