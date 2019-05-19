В лобовом столкновении легковушек в Дагестане погиб пассажир
59-летний мужчина получил серьезные травмы и умер на руках у медиков
Изменить размер текста:
В ДТП 18 мая в селении Каякент (Дагестан) погиб 59-летний мужчина.
Около 18.30 вечера "Приора" под управлением 29-летнего местного жителя вылетела на встречную полосу и протаранила лоб в лоб "Девятку", в которой 59-летний мужчина ехал на пассажирском сидении. С места аварии его с тяжелыми травмами срочно забрали медики. В районной больнице пострадавшего не удалось спасти.
Сейчас под наблюдением врачей остаются оба водителя и еще один пассажир. По сообщению в республиканском МВД, полицейские собрали материал для принятия процессуального решения.
ИСТОЧНИК KP.RU