2019-05-19T17:49:30+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении легковушек в Дагестане погиб пассажир

59-летний мужчина получил серьезные травмы и умер на руках у медиков
Евгения СОКОРЕВА
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В ДТП 18 мая в селении Каякент (Дагестан) погиб 59-летний мужчина.

Около 18.30 вечера "Приора" под управлением 29-летнего местного жителя вылетела на встречную полосу и протаранила лоб в лоб "Девятку", в которой 59-летний мужчина ехал на пассажирском сидении. С места аварии его с тяжелыми травмами срочно забрали медики. В районной больнице пострадавшего не удалось спасти.

Сейчас под наблюдением врачей остаются оба водителя и еще один пассажир. По сообщению в республиканском МВД, полицейские собрали материал для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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