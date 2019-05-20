В Ставрополе при ДТП пострадали таксист и его пассажир
В Ставрополе на улице перевернулся автомобиль такси.
По предварительной версии, коло часа ночи на улице Ленина водитель автомашины «Лада Гранта», двигаясь со стороны проспекта Октябрьской Революции в направлении улицы Розы Люксембург, превысил скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание.
С травмами головы и ушибами тела в больницу были доставлены двое – 27-летний водитель и 21-летняя пассажирка, оба жители города Ставрополя.
Как выяснилось, пострадавший водитель не является злостным нарушителем ПДД, в момент ДТП был трезв. Стаж вождения у молодого человека насчитывает ровно три года. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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