В столкновении автомобилей на Ставрополье пострадали три человека
Три человека постралали в автоаварии в Шпаковском районе Cтаврополья.
По предварительным данным, около 18 часов 19 мая на 4 километре автодороги «Михайловск - Пелагиада» водитель автомобиля «ВАЗ-2105», двигаясь со стороны Пелагиады, по неустановленной пока причине допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта».
Госпитализация понадобилась троим участникам - обоим водителям и пассажиру «пятерки». Ещё троих врачи осмотрели, в том числе 14-летнего подростка. Они отправлены на амбулаторное лечение.
Все участники данного крупного ДТП - жители села Пелагиады Ставропольского края. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»