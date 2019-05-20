В столкновении автомобилей на Ставрополье пострадали три человека

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-20T09:09:48+03:00

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Три человека постралали в автоаварии в Шпаковском районе Cтаврополья.

По предварительным данным, около 18 часов 19 мая на 4 километре автодороги «Михайловск - Пелагиада» водитель автомобиля «ВАЗ-2105», двигаясь со стороны Пелагиады, по неустановленной пока причине допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

Госпитализация понадобилась троим участникам - обоим водителям и пассажиру «пятерки». Ещё троих врачи осмотрели, в том числе 14-летнего подростка. Они отправлены на амбулаторное лечение.

Все участники данного крупного ДТП - жители села Пелагиады Ставропольского края. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU