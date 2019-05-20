В Ставрополе на площади покажут выступление звезд мировой оперы

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-20T12:30:37+03:00

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В Ставрополе на большом экране на Александровской площади покажут грандиозный концерт звезд мировой оперы "Классика на Дворцовой", который пройдет в честь Дня города в Санкт-Петербурге.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе администрации Ставрополя, трансляция пройдет 1 июня в 18.00.

- Горожане и гости краевой столицы смогут насладиться выступлением блистательных солистов ведущих оперных театров: Юсифа Эйвазова, Артуро Чакон-Крус, Рене Барбера, Марии Мудряк, Алексея Лаврова, Екатерины Сергеевой и других. В качестве специального гостя программы заявлена знаменитая оперная дива Анна Нетребко, - добавили в ведомстве.

Еще зрители увидят выступления артистов балета ведущих театров Северной столицы. Кроме Ставрополя концерт будет транслироваться в Казани, Екатеринбурге, Челябинске в других крупных городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU