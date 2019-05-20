В Областном консультативно-диагностическом центре Ростова начал прием детский гинеколог

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-20T12:13:29+03:00

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Ребенок с самого рождения наблюдается врачами различного профиля, и это норма. Осмотры специалистов помогают предупредить, выявить и вылечить болезни, скомпенсировать особенности развития. Однако немало родителей считают детскую гинекологию излишней областью медицины, и девочки идут к врачу-гинекологу в лучшем случае после начала менструаций.

Детская гинекология не зря выделена в отдельную отрасль. Ребенок - это не маленький взрослый, в его организме и органы, и системы, и процессы имеют свои особенности, и доктор, наблюдающий маленьких пациентов, изучает специфику различных возрастных этапов, строение тела у ребенка и подростка, симптомы и проявления болезней, характерные для детей. Именно поэтому правильный выбор для девочки - детский гинеколог.

Девочка появляется на свет уже с пожизненным запасом яйцеклеток, и они должны сохраниться до половой зрелости и дальше. Многие болезни близко расположенных органов влияют на матку и придатки, могут вызвать воспаление яичников. Несовершенная гигиена может стать причиной инфицирования влагалища, паразитарные инфекции - повлиять на вагинальную микрофлору. Гормональные нарушения, бактериальные и вирусные инфекции - все может сказываться на женском здоровье еще маленькой, но уже будущей мамы.

Для диагностики, лечения и профилактики заболеваний и создана детская гинекология, отдельная область медицины. Для многих женщин посещение гинеколога - стресс, а если речь идет о гинекологической консультации своего ребенка - тем более. Поэтому многие родители затягивают с посещением деликатного врача, что негативно сказывается на здоровье девочки.

- Паниковать не стоит, - рассказывает детский гинеколог ОКДЦ Арминэ Автандиловна Григорян. - Маленьких пациенток мы осматриваем очень деликатно, а инструменты используем только специальные, детские - и в случае крайней необходимости. Процесс этот безболезненный и безопасный. Главное при посещении врача для мамы успокоиться самой и правильно настроить ребенка.

Важно!

Когда необходима консультация детского гинеколога:

- при болях в животе;

- изменении формы живота;

- выделениях необычного цвета, покраснениях кожи и слизистых оболочек наружных половых органов;

- жалобах на жжение и зуд гениталий;

- болезненном и учащенном мочеиспускании.

В случае, если у девочки отмечается слишком раннее или позднее половое созревание, - ребенка необходимо показать эндокринологу.

Записаться на консультацию детского гинеколога-эндокринолога ОКДЦ Ростова-на-Дону можно по единому телефону call-центра: 8 (863) 227-0000, или используя специальную форму на сайте «Закажи звонок».

Областной консультативно-диагностический центр - ГАУ РО «ОКДЦ» г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127.

На заметку

Уважаемые родители! При посещении с ребенком детского врача не забывайте необходимые документы:

1. паспорт одного из родителей;

2. свидетельство о рождении ребенка;

3. медицинский страховой полис ребенка;

4. если ребенка сопровождает опекун - постановление об установлении опеки;

5. если ребенка сопровождает кто-либо, помимо родителей или законных представителей (опекунов), - нотариально заверенная доверенность от родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU