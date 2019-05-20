2019-05-20T11:32:14+03:00
Общество

Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Северной Осетии

Торжество пройдет в 2024 году
Михаил ЮЖНЫЙ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 100-летия республики Северной Осетии-Алания.

Как отмечается в опубликованном на официальном сайте Кремля, соответствующим предложением выступило правительство РФ. Органам власти регионов России Президентом России рекомендовано принять участие в подготовке и проведении данного празднования.

Республика Северная Осетия была образована правительственным указом СССР в 1924 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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