2019-05-20T13:17:36+03:00
Происшествия

Ставропольчанка 44 раза ударила ножом парня, пообещавшего "слить" ее интимные фото в сеть

Женщину посадили на 6 лет
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе вынесли приговор в отношении местной жительницы, которая в 2017 году в ссоре 44 раза ударила парня ножом. После расставания он пригрозил женщине "слить" в сеть ее интимные фото. Инцидент произошел в квартире. Как рассказали в ставропольской прокуратуре, в суде женщина полностью признала вину.

- Приговором Промышленного районного суда Ставрополя женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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