2019-05-20T14:21:22+03:00
Общество

Из больницы выписаны все пострадавшие при взрыве газа на Ставрополье

Михаил ЮЖНЫЙ
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Все пострадавшие, которые были госпитализированы после пожара в многоэтажном доме в Железноводске 6 мая, выписаны из больницы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Ставропольского края.

Напомним, 6 мая произошел пожар на первом и втором этаже девятиэтажного жилого дома в Железноводске. Пострадали 17 человек, один человек в ЧП погиб. Из здания спасателями были немедленно эвакуированы 70 человек. Сейчас они находятся в трех пунктах временного размещения или проживают в домах у родственников и знакомых.

По предварительным данным, в доме произошел внезапный взрыв газа. В городе действует режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей) УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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