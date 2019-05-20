Ставропольские спасатели потушили загоревшийся на ходу автомобиль

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-20T15:48:28+03:00

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С неожиданным ЧП столкнулись спасатели ПАСС СК из города Ессентуки, когда вечером 17 мая возвращались с учебных занятий из города Ставрополь.

Недалеко от города Невинномысск, пассовцы увидели стоящий на проезжей части ВАЗ-2101. Вокруг задымленного автомобиля в отчаянии суетился мужчина. Не оставшись безучастными к трагедии ставропольчанина, спасатели ПАСС СК в составе восьми человек, не раздумывая, бросились на помощь автомобилисту.

Однако очаг воспламенения сильнее разгорался и не давал профессионалам возможности с ним справиться. Тогда на подмогу пассовцам пришли проезжающие мимо автомобилисты, которые с большим сопереживанием поделились своими огнетушителями с пострадавшим.

После проведенной аварийно-спасательной работы, владелец «копейки» сердечно поблагодарил спасателей ПАСС СК и автомоблистов, которые не остались в стороне от его несчастья и незамедлительно пришли к нему на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU