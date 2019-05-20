Московский суд временно отстранил от должности главу Дербентского района
Басманный районный суд Москвы отстранил от должности и оставил под арестом главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова.
- Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменений, - решил судья.
Защита просила отпустить Джелилова под домашний арест или выпустить под залог в 3 млн рублей.
Напомним, что Магомеда Джелилова обвиняют в особо крупной растрате с использованием служебного положения. По версии следователей, в 2015 году он оформил на родню несколько земельных участков общей площадью 3 га вдоль федеральной трассы "Кавказ". Кадастровая стоимость земли превышает 3 млн рублей, а рыночная, предварительно, может достигать более 20 млн рублей.
Джалилов себя виновным не признает.
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ИСТОЧНИК KP.RU