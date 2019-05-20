Московский суд временно отстранил от должности главу Дербентского района

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-20T16:10:57+03:00

Магомеда Джелилова обвиняют в особо крупной растрате с использованием служебного положения

Изменить размер текста: A A

Басманный районный суд Москвы отстранил от должности и оставил под арестом главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова.

- Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменений, - решил судья.

Защита просила отпустить Джелилова под домашний арест или выпустить под залог в 3 млн рублей.

Напомним, что Магомеда Джелилова обвиняют в особо крупной растрате с использованием служебного положения. По версии следователей, в 2015 году он оформил на родню несколько земельных участков общей площадью 3 га вдоль федеральной трассы "Кавказ". Кадастровая стоимость земли превышает 3 млн рублей, а рыночная, предварительно, может достигать более 20 млн рублей.

Джалилов себя виновным не признает.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Взбесил силовиков»: за что арестовали главу Дербентского района

«КП» узнала подробности задержания одного из непотопляемых политиков Дагестана [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU