В Нальчике на улице ограбили туриста из Брянской области

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-20T17:04:20+03:00

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В Нальчике местные полицейские раскрыли дерзкое преступление в отношении приезжего. Гостя столицы Кабардино-Балкарии преступники ограбили на улице.

Пострадал, как выяснилось, молодой житель Брянской области, прибывший в КБР просто отдохнуть. Нанесенный ему материальный ущерб турист оценил примерно в 20 тысяч рублей. После нападения мужчина написал заявление в местную полицию.

Подозреваемый в совершении преступления был быстро установлен и задержан. Оказалось, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 28-летний нальчанин.

На допросе в отделении полиции мужчина признался в грабеже и вернул вещи хозяину. Теперь ему грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU