В Северной Осетии погиб турист со Ставрополья

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-20T17:38:54+03:00

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В Северной Осетии спасатели нашли тело пропавшего 40-летнего туриста со Ставрополья.

В Ирафском районе между населенными пунктами Чикола и Мацута 18 мая мужчина вместе с тургруппой ехал на базу. В дороге попросился отлучиться по необходимости. В итоге не вернулся. Другие отдыхающие во время его поисков нашли следы падения с обрыва в реку.

- Североосетинские спасатели обнаружили тело упавшего в реку туриста на островке в притоке Уруха. Сейчас ведутся работы по эвакуации тела, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU