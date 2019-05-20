Семеро ставропольских депутатов лишились мандатов, потому что утаили свои доходы
В Ставропольском крае не все депутаты отчитались за свои доходы в 2018 году. За сокрытие информации о заработке и имуществе семерых муниципальных депутатов уже лишили мандатов.
Это народные избранники Бургун-Маджарского сельсовета в Левокумском районе, Тельмановского сельсовета и станицы Боргустанской Предгорного района, Курского сельсовета, села Казгулак в Туркменскрм районе и Куликово-Копанского сельсовета.
А судьбу еще двух депутатов - Руслана Леонова из думы Предгорного района и Олега Акишева из Ставропольского парламента, в правительстве только решают.
- Понимаю, что одномоментно навести стерильную чистоту едва ли удастся, мы не настолько наивны. Но нетерпимость к коррупционным преступлениям уже стала нормой для края, - отмечает в этой связи губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU