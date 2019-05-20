2019-05-20T19:06:17+03:00
Происшествия

В центральной мечети Махачкалы ищут бомбу

Неизвестный сообщил по телефону об угрозе взрыва [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Махачкале полицейские обследуют центральную Джума-мечеть. Территорию оцепили. Как уточняют в МВД республики, неизвестный сообщил по телефону, что здание заминировано. Людей эвакуировали.

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С ОСОБЫМ ЦИНИЗМОМ... Третий раз за последние 10 дней, два из них - о заминировпнии религиозных объектов. В Священный месяц Рамадан. Сегодня в 17.10 в Дежурную часть МВД по Республике Дагестан поступил телефонный звонок, в котором сообщалось о заминировании Муфтията Республики Дагестан. По тревоге были подняты наряды полиции, здание оцеплено сотрудниками МВД по РД, вызваны все экстренные службы. Люди находящиеся в Муфтияте и поблизости от него - эвакуированы. В результате обследования территории сотрудниками кинологической службы, служебными собаками и специальными техническими средствами взрывные устройства не обнаружены. Телефонное сообщение не подтвердилось. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленника, причастного к передаче ложных сообщений об актах терроризма. #мвддагестан #Джума-мечеть #05 #ложныйзвонок #угорза #МВДДагестан
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ИСТОЧНИК KP.RU

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