На Ставропье пьяный водитель скутера получил арест в 10 суток

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-21T09:14:40+03:00

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Ночью у одного из магазинов города Буденновска сотрудники районной Госавтоинспекции заметили водителя скутера, который при виде полицейского автомобиля занервничал и внезапно остановился.

При общении с полицейскими от 28-летнего скутериста исходил стойкий запах алкоголя, речь была путанная и несвязанная.

Выяснилось, что водительского удостоверения мужчина не получал, так как считал, что для скутера это не надо. Процедура проверку " в трубку" показала более 1,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По факту управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющему прав, был составлен протокол. Мировым судом молодому человеку избрана мера наказания в 10 суток ареста. Его скутер помещен на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU