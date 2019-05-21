Ставрополец прикинулся судьей и попытался подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-21T10:24:39+03:00

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На 44-летнего жителя Ставропольского края завели уголовное дело по статье "покушение на дачу взятки". На Федеральном контрольно-пропускном пункте "Затеречный" 19 апреля этого года мужчина предъявил полицейскому фальшивое удостоверение судьи Северо-Кавказского Арбитражного суда. А когда понял, что его раскусили, предложил откупиться от ответственности за подделку документов.

- Когда сотрудник полиции определил поддельность документа, мужчина попытался передать ему 12 тысяч рублей, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР края. - Однако полицейский от получения взятки отказался, а попытка ее передачи была задокументирована оперативниками.

ИСТОЧНИК KP.RU