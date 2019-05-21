2019-05-21T10:46:15+03:00
Общество

В ОКДЦ Ростова опытный врач-онколог бесплатно проконсультирует женщин

В Областном консультативно-диагностическом центре 25 мая пройдет акция «Мы заботимся о женском здоровье»
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Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения располагает высокотехнологичным оборудованием,Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения располагает высокотехнологичным оборудованием,
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Бесплатную консультацию проведет врач-акушер-гинеколог, онколог, хирург Олег Николаевич Гладких. В ходе приема врач примет решение о необходимости оперативного лечения пациенток на базе ГАУ РО «ОКДЦ» в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Отделение располагает высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить органосохраняющие операции с применением новейших лазерных технологий.

Хирург Олег Николаевич Гладких больше десяти лет в Областном консультативно-диагностическом центре ведет консультативный прием пациенток, выполняет оперативные вмешательства преимущественно лапароскопическим доступом при фоновых, предопухолевых и опухолевых заболеваниях женской половой сферы. Олег Гладких проходил обучение и стажировки по оперативной гинекологии в ведущих клиниках России и Италии.

Для участия в акции необходима предварительная запись по телефону 8 (863) 200-10-22. Записаться можно с 21 по 23 мая (вторник - четверг) с 19 до 20 часов.

Наша справка

Областной консультативно-диагностический центр (Ростов-на-Дону) - ведущее лечебно-диагностическое учреждение Юга России. Медицинская диагностическая аппаратура экспертного класса и высокий профессиональный уровень практикующих врачей позволяют выявить самые сложные заболевания на ранних стадиях, определить тактику лечения и осуществить контроль за его эффективностью.

Областной консультативно-диагностический центр (ГАУ РО «ОКДЦ») г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127. Сайт rokdc.ru. Call-центр - 8 (863) 227-00-00.

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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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