2019-05-21T11:39:04+03:00
Происшествия

Курортный роман превратился в детектив: после ночи страсти ставропольчанка украла у москвича 9 миллионов

Пылкая страсть мужчины оказалась растоптана, а красавице грозит 10 лет колонии
Андрей ЗОБОВ
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Курортный роман превратился в детективную историюКурортный роман превратился в детективную историюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставропольчанка попала под уголовное дело за похищение 9 миллионов 150 тысяч рублей у богатого москвича. О том, как курортный роман превратился в преступление «КП - Северный Кавказ» рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Состоятельный москвич приехал в Воронеж на отдых. Мужчина остановился в прекрасном ресторане и не стал тратить время зря. Увидев писаную красавицу, он познакомился с девушкой. И она сразила его наповал. Уже через пару дней флирт превратился в нечто куда более ценное и чувственное. Турист оказался полностью поглощён новой любовью: приятные беседы, тысячи общих тем и интересов, полные страсти взгляды и намёки. На третий вечер мужчина ожидаемо пригласил красавицу к себе в номер.

Однако после ночи, наполненной искренней страстью, всё пошло совсем не так, как ожидал состоятельный москвич. Проснувшись наутро, путешественник не обнаружил не только девушки, но и неприметного рюкзака. В нём он тайно хранил 9 миллионов 150 тысяч рублей. Жертва ловкого женского обмана немедленно обратилась в полицию.

Стражи порядка изучили записи с камер и поняли, что беглянка уехала на такси. Пустились в погоню. Автомобиль удалось перехватить в Павловском районе Воронежской области.

Оказалось, что роковая красавица совершает не первое преступление. 34-летняя жительница Ставрополья уже была судима за причинение тяжких телесных повреждений. При ней нашли и всю украденную сумму — спрятать деньги беглянка не успела.

Курортный роман закончился: миллионы рублей скоро вернутся к законному владельцу, а девушке грозит до 10 лет колонии за крупную кражу. И, вероятнее всего, состоятельный путешественник впредь будет с большей осторожностью относиться к представительницам прекрасного пола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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