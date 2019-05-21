Ливни и грозы с сильным ветром вновь обрушатся на Ставрополье

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-21T12:51:56+03:00

На Ставрополье снова обрушатся ливни и грозы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Май на Ставрополье продолжает лихорадить от жары к грозам. В среду и четверг на Ставрополье снова ожидаются ливни с грозами и ветром. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в краевом Гидрометцентре.

По данным метеорологов, непогода вернётся на Ставрополье уже в среду, 22 мая. Дневная температура упадёт до +17...+19 градусов. Ожидают и сильный юго-восточный ветер. Его скорость достигнет 9–11 метров в секунду.

В ночь на четверг ненастье продолжится. Синоптики также ожидают кратковременные дожди и грозы с температурой +11...+13°.

23 мая станет немного теплее — столбики термометров поднимутся до +21...+23 градусов Цельсия. Вероятность осадков и гроз сохранится. Скорость западного ветра также будет достигать 9–11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU