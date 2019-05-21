Звездный пианист-младшеклассник из Ставрополя получил приглашение в Болгарию и Италию

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-21T14:01:55+03:00

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Юный пианист из Ставрополя Эмиль Волков покорил жюри на конкурсе "Где рождается искусство" в Краснодаре. Младшеклассник исполнил репертуар старшей группы - прелюдию и фугу Баха, этюд Черни, два вальса Шопена, сонату Бетховена и пьесу "В деревне" Чайковского, выступая в возрастной группе до 9 лет.

Как рассказали в администрации Ставрополя, соперниками Эмиля выступили юные дарования со всей страны.

- Конкурсантов оценивали 11 членов жюри, среди которых были видные преподаватели ведущих музыкальных вузов России и Норвегии, - говорят в ведомстве. - Талантом Эмиля восхитился и председатель жюри – профессор Юрий Богданов. Он сказал, что никогда не слышал такой глубокой подачи классических произведений детьми.

Победа Эмиля в Краснодаре открыла ему дорогу на концерты в Европе. Мальчика пригласили выступить летом в концертных программах в Болгарии и Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU