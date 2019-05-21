2019-05-21T14:17:15+03:00
Происшествия

В Дагестане "заминировали" медколледж

Полиция разыскивает "телефонного террориста"
Евгения СОКОРЕВА
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В Махачкале неизвестный позвонил в участковый пункт полиции и заявил о заложенной в медицинском колледже имени Башларова бомбе. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, специалисты никакого взрывного устройства не нашли.

- Поднятые по тревоге наряды полиции эвакуировали студентов, преподавателей, а также всех, кто находился поблизости от здания колледжа, - отметили в ведомстве. - В результате обследования территории сотрудниками кинологической службы, служебными собаками и специальными техническими средствами взрывные устройства не обнаружены.

Полицейские разыскивают "телефонного террориста". Напомним, что ранее в Махачкале также по телефону сообщили о минировании мечети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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