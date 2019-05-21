В Москве чеченцы вытащили двухлетнюю девочку из коллектора и попали на видео

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-21T17:03:58+03:00

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Двое чеченцев спасли двухлетнюю девочку, провалившуюся в систему дренажных труб в московском парке. Об этом сообщил в своём личном блоге глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Тимур Салимов и Бувайсар Айзулаев спасли жизнь маленькой девочки в парке 850-летия Москвы. Прогуливаясь в свободное от работы время, они услышали плач и детские крики, а также панические призывы мужчины о помощи. Поняв, что произошло что-то страшное, молодые люди бросились на помощь. Они увидели дедушку около открытой дренажной трубы. Оказалось, что его внучка наступила на крышку и провалилась в трубу с водой. Благодаря быстрым и грамотным действиям ребят девочку удалось спасти, — рассказал подробности инцидента глава Чечни.

Чеченцы спасли двухлетнюю девочку, упавшую в люк в Москве.

Как уточнили очевидцы события, глубина дренажной трубы составляла 3–4 метра, а диаметр отверстия — 50 сантиметров. Молодые люди сняли ремни, обвязали ими ноги подростка, которого спустили в шахту. Он смог схватить пострадавшую и вытащить наружу.

После происшествия в администрации столицы задумались о смене люков, закрывающих дренажную систему на более устойчивые, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

Молодых чеченцев, сумевших молниеносно сориентироваться и оказать помощь ребёнку, приставят к награде. Глава Чечни уже отдал соответствующее распоряжение.

— Тимур является выпускником ЧГУ, состоял в рядах Патриотического Клуба «Рамзан». Я благодарен ему и Бувайсару Айзулаеву за благородный поступок и спасение человеческой жизни. Именно так поступил бы любой из представителей нашей молодёжи. Я поручил Администрации Главы и Правительства ЧР внести предложение о их поощрении, — резюмировал Кадыров.

Спасение упавшей в люк двухлетней девочки чеченцами в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU