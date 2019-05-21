2019-05-21T17:06:13+03:00
Общество

В День защиты детей в Ставрополе состоится «Зеленый Марафон»

Регистрация участников уже открыта
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Участникам «Зелёного Марафона» будет предложено пробежать дистанцию в 4,2 км.Участникам «Зелёного Марафона» будет предложено пробежать дистанцию в 4,2 км.
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1 июня в парке «Победа» краевого центра состоится традиционный забег «Зеленый марафон». Регистрация участников открыта на официальном сайте https://greenmarathon.ru.

В этом году забег пройдет в 60 городах России: от Калининграда до Владивостока. На Юге России он состоится в шести городах: Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Элисте, Владикавказе и Сочи.

В столице Ставрополья спортивные мероприятия начнутся в парке «Победа» уже с 9.00. Старт «Зеленого Марафона» будет дан в полдень. Также участники мероприятия смогу принять участие в ночном старте от KAVKAZ.RUN. На площадке весь день будут работать дополнительные спортивные активности, а также специальные творческие мастер-классы для детей и их родителей.

Участникам «Зелёного Марафона» будет предложено пробежать дистанцию в 4,2 км. Также в соревновательной программе состоится детский забег на 420 метров. Чтобы выйти на старт соревнований, необходимо заполнить заявку на сайте.

- Всех участников забега и гостей праздника традиционно ждет обширная программа. Она будет включать ряд дополнительных социальных, творческих и спортивных активностей, мастер-классов для детей и взрослых. Каждый гость праздника сможет найти занятие, чтобы с удовольствием и пользой провести этот день, - пообещал Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк.

Наша справка

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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