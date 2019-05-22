На Ставрополье поймали маньяка, случайно совершившего тройное убийство

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-22T10:37:18+03:00

Мужчина приехал на встречу к брату и мимоходом расправился с тремя людьми

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье раскрыты три убийства, совершённые неизвестным маньяком в 2014 году. Следствию помогла экспертиза: убийца попался на другом злодеянии и после проверки генетического материала оказалось, что злоумышленник и есть тот самый маньяк.

Страшные преступления датированы январём 2014 года. Тогда в подъезде одного из домов в краевой столице было обнаружено тело застреленного из пистолета 55-летнего мужчины. А на следующий день в частном секторе произошло двойное убийство — его следы преступник попытался скрыть, устроив пожар. Однако на трупах супружеской пары судмедэксперты обнаружили признаки насильственной смерти.

— По «горячим следам» преступления раскрыть не удалось. Сотрудники Следственного комитета и МВД продолжали работу, результатом которой стало задержание подозреваемого. Им оказался житель Ставропольского края 1981 года рождения. За это время молодой человек попал в поле зрение правоохранителей за совершении других преступлений, и его генотип пополнил специальную базу данных. При очередной сверке криминалисты СКР установили совпадение образцов этого мужчины с выделенными из биологических следов на окурках, обнаруженных на местах происшествий, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

В этой кухне произошла супружеская измена и расправа. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

Следователям удалось расколоть преступника во время допросов и восстановить картину страшных событий. Оказалось, что мужчина приехал в Ставрополь на встречу с братом. Но не смог ему дозвониться. Раздражённый преступник зашёл подъезд неподалёку, где по мелочи поссорился с пожилым мужчиной. Придя в ярость, он застрелил его из пистолета.

После случайного убийства преступник решил «залечь на дно». Он позвонил знакомой и попросил на время приютить его. Девушка согласилась. Беда в том, что подруга была замужем, а благодарный преступник решил оказать ей достойные «знаки внимания». В результате их застал спавший в соседней комнате супруг. Мужчина захотел расквитаться с соперником, но получил пулю в лоб.

Злоумышленник понял, что не может оставить в живых свидетельницу убийства. Он ударил женщину по голове бутылкой, перерезал ей горло и поджёг квартиру.

— Подозреваемый заключён под стражу. Следователь проводит с его участием следственные действия по закреплению уже собранных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в региональном СК.

За три убийства преступнику светит пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU