2019-05-22T12:08:31+03:00
Происшествия

Видео: Фура сбила двух туристок-пенсионерок на Ставрополье

Женщины получили тяжёлые травмы, им грозит ампутация ног [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Место ДТП. Фото: УГИБДД по СКМесто ДТП. Фото: УГИБДД по СК
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Неосторожность водителя фуры MAN может стоить ног двум пенсионеркам из Железноводска. Водитель не вписался в поворот и сбил пожилых женщин, стоявших на газоне. Подробности ДТП «КП - Северный Кавказ» сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Ставропольского края.

— ДТП произошло в среду, мая, около 8 часов утра. Водитель транспортного средства «МАН» при повороте с улицы Лермонтова в Лечебный парк, задней правой стороной допустил наезд на двух пожилых женщин, которые находились в момент ДТП на газоне. Предположительно, водитель «МАНа» не рассчитал радиус поворота, — сообщили в ведомстве.

Грузовик сбил двух пожилых туристок в Железноводске. Им грозит ампутация ног.

Пострадавшими оказались две пожилые женщины, приехавшие отдохнуть в курортный город.

— С тяжелыми травмами 78-летняя жительница Краснодарского края и 70-летняя жительница Калужской области доставлены в Пятигорскую больницу, им грозит ампутация ног, — уточнили в региональном УГИБДД.

За рулём грузовика был опытный, 61-летний водитель. В последние два года за нарушением правил дорожного движения он замечен не был. В ведомстве подчеркнули, что алкоголя в его крови не обнаружено.

По факту происшествия ведётся проверка, которая установит все обстоятельства ДТП и степень вины его участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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