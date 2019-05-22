На Ставрополье объявили экстренное предупреждение по граду

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-22T13:00:57+03:00

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В Ставропольском крае передают экстренное предупреждение о возможном граде. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального МЧС, погода испортится уже в ближайшее время.

- Внимаю жителей и гостей города Ставрополя! По информации Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 22 мая, и в сутки на 23 мая 2019 года местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с. Призываем принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU