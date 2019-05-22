2019-05-22T13:00:57+03:00
Происшествия

На Ставрополье объявили экстренное предупреждение по граду

Погода испортится уже в ближайшее время
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае передают экстренное предупреждение о возможном граде. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального МЧС, погода испортится уже в ближайшее время.

- Внимаю жителей и гостей города Ставрополя! По информации Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 22 мая, и в сутки на 23 мая 2019 года местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с. Призываем принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе ребенок попал под колеса автомобиля
Видео: Фура сбила двух туристок-пенсионерок на Ставрополье
На Ставрополье при взрыве газа пострадал человек
На Ставрополье поймали маньяка, случайно совершившего тройное убийство
Военно-Грузинскую дорогу закроют из-за независимости Грузии
Пятигорская полиция проверяет информация о медведе в местном ресторане
В День защиты детей в Ставрополе состоится «Зеленый Марафон»
В Москве чеченцы вытащили двухлетнюю девочку из коллектора и попали на видео
Кадыров подарил «Ахмату» 600 миллионов рублей
В Дагестане "заминировали" медколледж
Звездный пианист-младшеклассник из Ставрополя получил приглашение в Болгарию и Италию
Ливни и грозы с сильным ветром вновь обрушатся на Ставрополье
Курортный роман превратился в детектив: после ночи страсти ставропольчанка украла у москвича 9 миллионов
В ОКДЦ Ростова опытный врач-онколог бесплатно проконсультирует женщин
Ставрополец прикинулся судьей и попытался подкупить полицейского
На Ставрополье молодой водитель насмерть сбил пожилого нарушителя
На Ставропье пьяный водитель скутера получил арест в 10 суток
Ставропольские спасатели пришли на помощь застрявшим в горах мужчинам
В центральной мечети Махачкалы ищут бомбу