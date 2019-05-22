Заподозренный в участии в преступной группировке экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия
На Сафиюла Магомедова завели уголовное дело
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В Дагестане полицейские разыскивают скрывшегося от следствия бывшего руководителя республиканского Росреестра Сафиюла Магомедова.
- Его пока не задержали. Ведутся поиски, - сказали в правоохранительных органах.
С должности руководителя Росреестра Дагестана Магомедов уволился в 2018 году. Его, бывшего замглаву администрации Махачкалы Германа Рагимханова, экспертов Росреестра и кадастрового инженера подозревают в создании преступного сообщества и участии в нем с целью незаконного обогащения.
Ущерб от махинаций с землей оценили в 370 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU