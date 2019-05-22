Ессентуки примут фестиваль военных оркестров

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-22T15:37:40+03:00

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Участниками и зрителями фестиваля станут города-курорты и город Минеральные Воды. Накануне руководство Росгвардии СКО встретилось с главой Ессентуков Александром Некристовым. Город-курорт готов стать площадкой для проведения этого фестиваля. Также рассматривалась возможность сделать его ежегодным.

Фестиваль получил название «Музыка. Кавказ. ...И блеск военной меди!». Откроется он 21 июня. 7 оркестров из 5 регионов Северного Кавказа выступят с концертными программами на открытых площадках для гостей и жителей Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска, Минеральных Вод, Железноводска.

22 июня, в День памяти и скорби, музыканты оркестров Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии из Пятигорска, Махачкалы, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Моздока и Зеленокумска примут участие в митингах и возложениях к мемориалам воинской славы.

В завершающий день, 23 июня, военные оркестры пройдут марш-парадом по центральным улицам Ессентуков, каждый коллектив покажет плац-концерт с элементами дефиле. В завершение на Театральной площади Ессентуков состоится гала-концерт сводного военного оркестра Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. На площади города-курорта прозвучат произведения народной, классической и современной музыки, выступят солисты оркестров и творческие коллективы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU