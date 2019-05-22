На Ставрополье оформили первую сделку покупки квартиры с участием счетов эскроу

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-22T16:01:56+03:00

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Житель Ставропольского края оформил покупку строящегося объекта жилой недвижимости в рамках новой схемы. Строительная компания ГК Стройград стала первой среди клиентов Ставропольского отделения Сбербанка, реализовавших сделку и освоивших новый порядок работы в рамках поправок в Федеральный закон N214.

Счет эскроу оформляется в банке для каждого дольщика на основании зарегистрированного договора участия в долевом строительстве. Депонент (дольщик) вносит на этот счет средства в оплату договора, и деньги блокируются на счете до окончания строительства. Если квартира не будет передана покупателю, ему будут возвращены деньги.

- Эта первая сделка знаковая и для банка, и для застройщика, - отметил Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка. - Она, в том числе, позволит нам проследить на практике весь процесс работы по новой схеме. Компания ГК Стройград первой в Ставропольском крае начала работать с эскроу-счетами, и мы благодарны за сотрудничество и доверие. Уверены, что наш первый опыт будет удачным и положит начало эффективной работе со строителями в рамках действующего законодательства.

В банке ожидают активности и со стороны других компаний-застройщиков, поскольку уже до конца 2020 года правительство страны планирует, что более 90% сделок на рынке строительства будет проходить по договорам долевого участия с использованием счетов эскроу.

Стоит отметить, что еще одним направлением сотрудничества с компанией ГК Стройград является проектное финансирование строительства. Рассматривается решение о проектном финансировании строительства 2-й, 3-й очереди возведения ЖК Семейный квартал.

Сбербанк готов вести переговоры и с другими компаниями по финансированию проектов строительства жилья с применением схемы работы со счетами эскроу. Строительство финансируется за счет собственных средств, а также привлечения кредита банка, размер которого может достигать 85% от бюджета проекта.

Работа со счетами эскроу, с одной стороны, защищает интересы дольщиков, с другой, гарантирует застройщику наличие стабильного источника финансирования.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU