2019-05-22T17:00:58+03:00
Происшествия

В Северной Осетии ребенок получил тяжелую травму в детском центре

На предпринимателя завели уголовное дело
Евгения СОКОРЕВА
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В Моздоке 17 мая 2019 года в игровой комнате детского заведения "Лунтик" на улице Кирова 7-летний мальчик расшиб голову. Следователи выясняют обстоятельства ЧП.

- Мальчик получил травму в виде вдавленного оскольчатого перелома теменной кости, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Северной Осетии. - Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Следователи выясняют, как была организована работа игровой комнаты, кто отвечал за безопасность. У предпринимателя, организовавшего детский отдых, изымается вся документация. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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