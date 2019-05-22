Президент поручил газифицировать Тебердинское ущелье

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-22T17:37:51+03:00

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На медиафоруме Общероссийского народного фронта Владимир Путин дал поручение относительно газификации населенных пунктов, входящих в Карачаевский городской округ.

- В тесном взаимодействии с компанией «Газпром», которая ведет строительство газомагистрали, и при координации органов исполнительной власти Карачаево-Черкесии мы обеспечим синхронизацию действий всех ответственных за доведение газа до потребителей, - пообещал глава КЧР Рашид Темрезов. - Действительно, курортный поселок Домбай и ряд населенных пунктов, расположенных в Тебердинском ущелье, до сих пор не газифицированы. И я очень благодарен Владимиру Путину, который в 2016 году поддержал мое обращение и поручил компании «Газпром» приступить к строительству столь важного для региона проекта.

Ранее также при поддержке Владимира Путина был газифицирован отдаленный Урупский район Карачаево-Черкесии. Строительство газопровода «Карачаевск - Домбай» будет завершено в 2019 - 2020 году.

- В текущем году мы приступим к строительству газомагистрали «Карачаевск-Учкулан, Карт-Джурт, Хурзук с отводом на Эльбрусский. Что касается стоимости подключения к природному газу частных домовладений потребителей, то в этом вопросе у нас с компанией «Газпром» единый подход и общая цель - действовать в соответствии с законодательством и в интересах жителей республики, - отметил Рашид Темрезов.

ИСТОЧНИК KP.RU