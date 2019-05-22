2019-05-22T18:03:47+03:00
Общество

В Ессентуки прибыли команды-участницы чемпионата пиротехнического искусства

Организаторы и участники грядущего грандиозного шоу дали пресс-конференцию в городе-курорте
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8 команд-участниц, среди которых Испания, Болгария и Китай уже приехали на ессентукский аэродром и ведут подготовку к будущему шоу. Сегодня организаторы и участники чемпионата пообщались с журналистами.

Как рассказал генеральный директор «Ростех» Олег Долгов, при запуске салютов будет применяться самая разная технология:

- Залпы будут наземные и верхние, высота запуска достигает 150 метров. Будет обязательная программа, каждая команда должна за 2 минуты отстреляться под вальс Арама Хачатуряна. Это произведение выбрано неслучайно - музыка сопровождает произведения М. Ю. Лермонтова, который для Кавказа особенный поэт.

2-я часть будет тоже тематической. В Год театра командам предложено использовать в сопровождении музыку из балета, оперы, мюзикла, оперетты. Жюри будет выставлять оценки по многим критериям.

Все участники чемпионата - профессионалы высокого класса. Команда из Китая готовила олимпийские фейерверки, известные мастера фирмы «Асико» предствляют Болгарию, признанные лидеры пиротехнических шоу испанцы тоже приехали в Ессентуки. Они участвовали в подготовке олимпийских шоу многих стран.

- Мы рады делать шоу в России, в Ессентуках, такие праздники очень важны, мы постараемся удивить жителей Ставропольского края своим выступлением, - пообещал Хавьер Галан.

Организаторы отметили, что благодаря губернатору Владимирову Владимирову Ставрополье становится частью всемирной системы самых ярких и красочных шоу. В министерстве туризма края уточнили, что подготовка идет полным ходом, организовано 16 тысяч парковочных мест для легковых авто и 980 для автобусов, заезд будет осуществляться с 1-го и 2-го въезда со стороны объездной дороги. 3 выезда расположены дальше. Все 3 дня мероприятия будут начинаться в 11 часов. Планируется сделать бесплатной детскую игровую зону. Открытие чемпионата пройдет 24 мая в 20.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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