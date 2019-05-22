В КЧР анонсировали назначение нового сенатора вместо Арашукова

СЕГОДНЯ 19:56 2019-05-22T19:57:14+03:00

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После лишения Рауфя Арашукова сенаторских полномочий глава Карачаево-Черкесии обязан за 10 дней найти нового кандидата. Так гласит закон. В региональном парламенте сказали, что ранее Рашид Темрезов кроме Арашукова выдвигал на должность парламентария еще двух кандидатов - Крыма Казанокова и Иналя Гашокова. Кто-то из них и станет новым представителем КЧР в Совфеде России. Но в ведомстве сделали важную оговорку: "если они захотят и смогут ими стать".

Напомним, 22 мая члены Совета Федерации единогласно лишили сенаторских полномочий Рауфа Арашукова, арестованного по подозрению в участии в ОПГ и организации заказных убийств. Причина отставки - не поданная до 1 апреля декларация о доходах.

Сам Арашуков уже припомнил коллегам их решение и намекнул, что полномочия и сенаторский статус не всегда выручают, а значит каждый может угодить на его место.

ИСТОЧНИК KP.RU