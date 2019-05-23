В Дагестане осужден бухгалтер, похитившая у полицейских 31 млн рублей
Тляратинский районный суд в Дагестане вынес приговор бывшему бухгалтеру местного отдела полиции Мадинат Абдуллаевой по делу о растрате.
Абдуллаева признана виновной по статье 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ и приговорена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Было установлено, что Абдуллаева, используя служебное положение, путем непредставления справок о доходах на сотрудников полиции в Федеральную налоговую службу, присвоила их налоги на 31 млн рублей.
Сейчас осужденная полностью признала свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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