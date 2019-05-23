Жилье в текущем году получат 25 ветеранов Великой Отечественной на Ставрополье
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Власти Ставрополья направят на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в текущем году около 30 млн рублей./
С начала 2019 года обеспечены жильем 10 человек категории "ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ)", 2 - категории "ветераны боевых действий", 4 - категории "инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов
Всего в 2019 году на обеспечения ветеранов жильем будет направлено 27,5 млн рублей,что позволит обеспечить квартирами 25 ветеранов ВОВ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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