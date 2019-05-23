2019-05-23T11:05:59+03:00
Общество

На Ставрополье ввели «сухой закон»

Алкоголь не будут продавать в связи празднованием последнего звонка
Андрей ЗОБОВ
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Запрет на продажу спиртного ввели на СтавропольеЗапрет на продажу спиртного ввели на СтавропольеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Власти Ставрополья объявили в крае «сухой закон». Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 23 мая 2019 года в связи с празднованием последнего звонка у школьников.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе минобразования, «Последний звонок» прозвучит для 37 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Чтобы школьники не отмечали праздничный момент, употребляя спиртное, несколько лет назад в регионе и стране введёны ограничения на продажу алкогольных напитков в праздничный день.

Праздничный день отметился не только ограничениями, но и праздничными мероприятиями, и добрыми словами. Не преминул поздравить школьников с «Последним звонком» и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Этот день объединяет в себе радость от окончания школы и волнение перед шагом во взрослую жизнь, — говорится в официальном обращении, опубликованном пресс-службой губернатора. — В нашем крае на её пороге стоят тысячи выпускников. Каждый из вас, ребята, наверняка уже определился с направлением своего дальнейшего пути, выбрал будущую профессию. Искренне желаю вам достойно пройти выпускные испытания и осуществить все намеченные планы и мечты. Дерзайте, добивайтесь, становитесь лучшими!

ИСТОЧНИК KP.RU

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