Селам Северной Осетии помогут из госбюджета

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-23T11:35:14+03:00

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Зампред правительства РФ Алексей Гордеев одобрил мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния Северной Осетии, которые проводятся по инициативе главы РСО - Алания Вячеслава Битарова. В их числе - рекультивация двух хвостохранилищ - Унальского и Фиагдонского, где в больших объемах сосредоточены вредные отходы горнодобывающего и обогатительного производств.

Вячеслав Битаров рассказал вице-премьеру о реализации национального проекта «Экология» в республике и обозначил проблему накопленного экологического ущерба. В частности, речь шла об отвальном клинкере, находящемся на территории завода «Электроцинк», производственная деятельность которого была полностью остановлена в мае. По словам главы РСО - А, в решении этой проблемы республике требуется поддержка федерального центра.

Аналогичная ситуация складывается и с программой развития горных территорий, которая охватывает 115 населенных пунктов, где также необходима федеральная помощь. Руководитель региона проинформировал вице-премьера о развитии агропромышленного комплекса Северной Осетии. Минсельхоз РСО - А разработал приоритетную программу на 2019 - 2023 годы, в рамках которой в течение пяти лет планируется увеличить маточное поголовье крупного рогатого скота молочного и мясного направления.

Вячеслав Битаров отметил, что для поддержки аграрной отрасли в 2018 году региону была предоставлена субсидия из федерального бюджета - 172 млн руб. В текущем году объем господдержки был увеличен практически до 240 млн руб. Но этих средств недостаточно для сохранения роста объемов производства в АПК, в связи с чем глава обратился с просьбой рассмотреть возможность увеличения финансирования из федерального бюджета в 2020 году. Кроме того, требует решения ряд вопросов социального развития сельских территорий.

Северная Осетия располагает многочисленными источниками чистой питьевой воды, но состояние коммуникаций не позволяет доводить её в таком виде до жителей. На сегодняшний день физический износ водопроводных сетей в сельских населенных пунктах республики составляет 70 - 80%, а в некоторых селах сети изношены практически полностью. В 2020 году ряд объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов будет модернизирован, их реестр уже сформирован.

Алексей Гордеев отметил, что решить существующие задачи в регионе можно, в том числе благодаря реализации федеральной госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий, разработанной Минсельхозом России. Обсуждение проекта госпрограммы прошло накануне в Воронежской области на выездном заседании правительственной комиссии по вопросам АПК под руководством Дмитрия Медведева.

- Общий объем финансирования госпрограммы составит более 2,28 трлн руб. до 2025 года, где порядка 1,06 трлн руб. будут средства федерального бюджета, 1,05 трлн руб. - внебюджетные источники, и 174 млрд - консолидированные региональные бюджеты. Часть задач по развитию российских сел будет решена за счет мероприятий других госпрограмм. В совокупном объеме господдержка села по всем направлениям будет увеличена десятикратно, - подчеркнул вице-премьер.

По поручению зампреда озвученные главой РСО - Алания вопросы будут проработаны на уровне профильных министерств и ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU