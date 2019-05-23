Хоккейный матч Россия-США покажут на площади Ставрополя

СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-23T13:10:18+03:00

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В центре Ставрополя 23 мая на больших экранах покажут четвертьфинал чемпионата мира по хоккею, где сыграют команды из России и США.

- Трансляция начнется на площади Ленина в 17:15, - сказали в городской администрации. - Игру будут показывать в прямом эфире из Братиславы.

На турнире сборная Овечкина-Кучерова-Малкина уже выиграла семь игр. Чемпионат проходит в Словакии.

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ИСТОЧНИК KP.RU