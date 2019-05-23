В Ставрополе женщина-водитель сбила девочку на пешеходном переходе
Автоавария с участием маленькой девочки произошла на днях в краевом центре.
- Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» сбила 5-летнюю девочку, которая вместе с бабушкой пересекала проезжую часть на зеленый свет по пешеходному переходу, - уточнили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.
После ДТП ребенка доставили в больницу, где медики зафиксировали у девочки ушиб правого колена. Девочке назначено лечение.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что в момент аварии хозяйка иномарки была трезва. Назначено проведение проверки обстоятельств ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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