2019-05-23T14:03:16+03:00
Происшествия

В Ставрополе женщина-водитель сбила девочку на пешеходном переходе

Идет проверка обстоятельств ЧП
Михаил ЮЖНЫЙ
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Автоавария с участием маленькой девочки произошла на днях в краевом центре.

- Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» сбила 5-летнюю девочку, которая вместе с бабушкой пересекала проезжую часть на зеленый свет по пешеходному переходу, - уточнили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

После ДТП ребенка доставили в больницу, где медики зафиксировали у девочки ушиб правого колена. Девочке назначено лечение.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что в момент аварии хозяйка иномарки была трезва. Назначено проведение проверки обстоятельств ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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